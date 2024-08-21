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Dev cimnastik şöleni için geri sayım başladı

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Dev cimnastik şöleni için geri sayım başladı
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KKTC Cimnastik Federasyonu bu yıl 3. kez düzenleyeceği Cimnastik Şöleni için çalışmalarına devam ediyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu dün Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a ziyaret gerçekleştirdi.
Görüşmede, 14 Eylül’de Girne Arkın Group Fest24 kapsamında hayat bulacak olan ve 5 – 14 yaş arası yaklaşık bin cimnastikcinin sahne alacağı ‘3. Cimnastik Şöleni’ hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
 
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