Derbi Sivri’nin takımının

Futbol elçimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Türkiye İkinci Lig ekiplerinden Ankara Demirspor, 3. Maçını kazandı.
Ankara Demirspor, Ankara derbisinde karşılaştığı Hacettepe’yi Mustafa’nın 33. Dakikasında attığı golle 1-0 mağlup etti. Ankara Demirspor’da AhmetS ivri 86. Dakikada oyun dahil oldu.
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