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Denktaş anısına yarıştılar

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Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına yapılan kırış şampiyonası Cuma akşamı gerçekleştirildi

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Denktaş anısına yarıştılar
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Taekwondo Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına yapılan gelenekselTaekwondo Karate Budo Martıalarts Kırış Şampiyonası Cuma akşamı gerçekleştirildi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılan kırış müsabakalarında sporcular Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için yarışarak güçlerini gösterdiler.
Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen,Federasyon,Lefkoşa,Mağusa,Girne Bölge kulüp  temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Master Öykü Ergin ile Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.
BAYANLAR KIRIŞ
1.Kategori:         1.Elif Baştaş                       2.Sinem Naz Süvari                        3.Didem Yener
2.Kategori:         1.Almira Keşkek               2.Yağmur Sel                                     3.Gülcan Abdullah
3.Kategori:         1.Nisa Gukaeva                               2.Şebnem Eryiğit                             3.Tuba Şenel
4.Kategori:         1.İrina Dergaus                 2.İlayda Saygınel                             3.Selma Yener
5.Kategori:         1.Karmen Küçük             
6.Kategori:         1.Spellane Gankama
7.Kategori:         1.Zeynep Keskin
8.Kategori:         1.Ana Tüysüz
9.Kategori:         1.Pınar Akarpınar
ERKEKLER KIRIŞ
1.Kategori:         1.Ömer Faruk Türe         2.Sam Norozi                                    3.Emrullah Baştaş
2.Kategori:         1.Daniel Korshinov         2.Fedor Fedorov                             3.Zeynel Yıldırım
3.Kategori:         1.Yiğit Efe Harputlu         2.Muhammed Sefa Kılıç                               3.Şakir Atınç Yağızsoy
4.Kategori:         1.Abdullah Baştaş           2.Çetin Çiftsüren                             3.Özkay Ramiz
5.Kategori:         1.Arda Aslan Öztürk       2.Ahmet Faruk Kocabaş                               3.Taner Kara
6.Kategori:         1.Fadiga Karamolla         2.Pegay Stephane                          3.Kerim Karpuz
7.Kategori:         1.İgor Dergaus                  2.Şakir Yağızsoy
8.Kategori:         1.Samuel Mawuye         2.Mubarek Abdurrahem
9.Kategori:         1.Dmitry Gordeev
 
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