Deniz, Azerilerle temas kurdu

KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz,International Open U15 Turnuvası için bulunduğu Ankara’da temaslarda da bulundu.
Fırat Deniz,International Open U15 Turnuvası için Ankara’da bulunan Azerbaycan Milli Takım Antrenörü Cavanshir Alizade ve Türkiye Milli Takım Antrenörü Şaban Kırcalı ile badmintonumuzu geliştirme konusunda yapılabilecekleri konuştu.
KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ayrıca, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik’i de ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi.
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