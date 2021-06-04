Denerel, RADOCAtoplantısına katıldı

Orta Asya ülkelerine yönelik organize edilen “Doping Kontrol Görevlisi Eğitici Eğitimi” programına katıldı. Dr. NevzadDenerel, “KKTC Dopingle Mücadele Kurulu adına davet edilerek toplam 9 ülkeden katılımcılarla birlikte bu toplantıda yer almak onur vericiydi.” açıklamasını yaptı

Türkiye Dopingle Mücadele Kurulu’nun Orta Asya ülkelerine yönelik organize ettiği “Doping Kontrol Görevlisi Eğitici Eğitimi” programına KKTC Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Dr.NevzadDenerel de katıldı.

Orta Asya Bölgesel Dopingle Mücadele Kuruluşu (RADOCA) ülkelerinden 18 kursiyer ve 11 katılımcıya yönelik düzenlenen eğitim programı 4 gün sürerken, 30 Mayıs 2021 tarihinde tamamlandı.Çevrim içi olarak ilk kez düzenlenen Doping Kontrol Görevlisi Eğitici Eğitimi programı Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Genel Direktörü Prof. Dr. Rüştü Güner’in konuşması ile başladı.

Eğitim programında RADOCA Başkanı Dr. MairaBakasheva ve RADOCA Direktörü VeneraAbdulla da konuşmalarıyla katkıda bulundu.

DENEREL: BENZER EĞİTİMİ KKTC İÇİN DE YAPACAĞIZ

KKTC Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Dr.NevzadDenerel eğitim semineriyle ilgili bir açıklama yaptı ve benzer eğitimin ülkemizde de düzenleneceğini söyledi.

Denerel’in açıklaması şöyle:

“Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun (TDMK) Orta Asya Ülkelerine yönelik olarak düzenlemiş olduğu 4 gün süren “Doping Kontrol Görevlisi Eğitici Eğitimi”ne TDMK tarafından KKTC Dopingle Mücadele Kurulu adına davet edilerek toplam 9 ülkeden katılımcılarla birlikte bu toplantıda yer almak onur vericiydi.

Önümüzdeki süreçte benzer bir eğitimin KKTC Doping Kontrol Görevlilerine yönelik yapılması için de Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ile yapmış olduğumuz görüşmelerin olumlu geçtiğini de belirtmek isterim.”



