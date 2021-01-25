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Demirel, Dr Küçük Cimnastik Salonunu inceledi

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Demirel, Dr Küçük Cimnastik Salonunu inceledi
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Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nu ziyaret ederek, yenilenmiş DrFazıl Küçük Cimnastik Salonunu inceledi.
Hasan Sapsızoğlu, Niyazi Demirel’in ziyareti ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:
“Çok kıymetli KKTC Kickboks Federasyonu Başkanımız Niyazi Demirel, yenilenmiş olan Dr Küçük Cimnastik Salonumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yapmış olduğumuz yenilikleri yerine inceleyip bizlere çalışmalarımızda başarılar dileyen Kickboks Federasyonu başkanımız değerli Niyazi Demirel komutanıma yapmış olduğu bu ziyaretten ötürü cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz”
 
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