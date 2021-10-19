Demirel, Ankara ve Eskişehir’de temaslarda bulundu

Niyazi Demirel, Ankara’da Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı’yı ziyaret ederken, Eskişehir’de “Champions Fight Night” organizasyonunu izledi

KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel, Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı’yı Ankara’daki makamında ziyaret etti. Ankara’dan, Eskişehir’e geçen Demirel, “ChampionsFightNight” isimli dev Profesyonel Kickboks Organizasyonuna katıldı.

KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel, Ankara’da Türkiye Kickboks Federasyonu’na bir ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı’yayaptığı görüşme sırasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kickboks spor dalının gelişmesi için yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek plâket takdim etti.

Daha sonra Eskişehir’e geçen Demirel, organizatörlüğünü Dünya Karate Şampiyonu Vedat Akbulut ve Yüksel Çotuk’un yaptığı “ChampionsFightNight” isimli dev profesyonel kickboks organizasyonuna katıldı.TV 8.5’dan canlı olarak yayınlanan Pro Kickboks Organizasyonunda ülkemizi bayrağımız ile temsil eden sporcumuz Doğan Süzal, İranlı rakibi KiyanKouhıile karşılaştı. Karşılaşma sonunda yenilen sporcumuz, gösterdiği güzel mücadeleden dolayı gecede büyük beğeni topladı.

Gece sonunda, Demirel, organizatör Vedat Akbulut’a güzel Pro. organizasyonlar düzenleyerek kickboks spor dalının gelişmesi için yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek gecenin anısına plaket takdim etti.



