Demircan toprağa verildi

İsmet KARAOSMAN
Sporumuza adını altın harflerle yazdıran Orhan Demircan (Fundo) Güzelyurt’ta düzenlenen cenaze töreni sonrasında toprağa verildi.
Özelde Batı bölgesi, genelde ise tüm ülkede birçok sporcu yetiştiren, atletizm ve voleybol denilince akla gelen ilk isim olan Orhan Demircan’ın cenaze törenine CTP milletvekili Armağan Candan ve Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar da katıldı.
Mahmut Özçınar, cenaze töreninde yaptığı konuşmada Orhan Demircan’ın geçmişte yaptıklarından ve sporumuza kazandırdıklarından bahssetti.
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