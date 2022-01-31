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Demir yumruk kemerini korudu

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İstanbul’da çıktığı kemer koruma maçını yine kazanan milli boksör Metin Turunç adaya döndü

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Demir yumruk kemerini korudu
Çok iyi bir sürecin içinde olan demir yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç, 29 Ocak Cumartesi günü çıktığı kemer koruma maçından yine zaferle ayrıldı. Rakibi karşısında yine kazanan Metin Turunç, yenilmezlik serisine aldığı bu galibiyetle bir yenisini eklemiş oldu. Önceki gün antrenörü  Dindar Gölçek ile ülkeye dönen Metin Turunç, gelinen süreçle ilgili olarak açıklama yaptı. 

Yolumuza devam ediyoruz 
Milli Boksör Metin Turunç adaya gelişi ile birlikte yaptığı açıklamada zaferlerine bir yenisini ekledikleri için mutlu olduklarını, 1 ay önce Avrupa Şampiyonu olarak aldıkları kemerin yine kendilerinde kaldığını ifade etti. Önlerinde zorlu dönemin olduğunu ve çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini ifade eden Turunç, ülkeye yine zaferle döndükleri için inanılmaz mutlu olduklarını söyledi.
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