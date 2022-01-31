Demir yumruk kemerini korudu

Çok iyi bir sürecin içinde olan demir yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç, 29 Ocak Cumartesi günü çıktığı kemer koruma maçından yine zaferle ayrıldı. Rakibi karşısında yine kazanan Metin Turunç, yenilmezlik serisine aldığı bu galibiyetle bir yenisini eklemiş oldu. Önceki gün antrenörü Dindar Gölçek ile ülkeye dönen Metin Turunç, gelinen süreçle ilgili olarak açıklama yaptı.



Yolumuza devam ediyoruz

Milli Boksör Metin Turunç adaya gelişi ile birlikte yaptığı açıklamada zaferlerine bir yenisini ekledikleri için mutlu olduklarını, 1 ay önce Avrupa Şampiyonu olarak aldıkları kemerin yine kendilerinde kaldığını ifade etti. Önlerinde zorlu dönemin olduğunu ve çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini ifade eden Turunç, ülkeye yine zaferle döndükleri için inanılmaz mutlu olduklarını söyledi.