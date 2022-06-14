Demir Yumruk kemeri korumaya gidiyor

Üst üste iki kez Avrupa Şampiyonluk kemerini ülkeye getiren Metin Turunç bu kez kemeri korumaya gidiyor

Milli Boksör Metin Turunç 29 Haziran’da İstanbul’da Kemer koruma maçına çıkacak. Dün akşam saatlerinde Avrupa Şampiyonluk Kemeri’ni korumak için davet alan Metin Turunç, 27 Haziran’da antrenörü Dindar Gölçek’le birlikte adadan ayrılacak. Peş peşe iki kez Avrupa Şampiyonluk kemeri ile adaya dönen Milli Boksör Metin Turunç bu kez unvan ve kemeri korumak için İstanbul’da ringe çıkacak.

Daveti bekliyordum

Dün akşam gelen davetle ilgili olarak açıklama yapan Milli Boksör Metin Turunç, böyle bir daveti beklediklerini ve buna hazırlıklı olduklarını söyledi. Avrupa Şampiyonluk Kemeri ile adaya döndükten sonra çalışmalara ara vermediklerini ve sürece yine ayni şekilde hazırlandıklarını belirten Metin Turunç, 29 Haziran’da yapılacak olan maça da ayni şekilde hazırlanıp çıkacaklarını söyledi. Unvan maçlarının her zaman zor ve anlamlı olduğunu bununda öyle bir karşılaşma olduğunu belirten Turunç, en iyi şekilde 29 Hazirana hazırlanacaklarını söyledi.



