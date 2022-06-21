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Demir yumruk kampa girdi

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Demir yumruk kampa girdi
Milli boksör Metin Turunç 29 Haziran Çarşamba günü kemer koruma maçına çıkacak. Bu kapsamda Turunç dün sabah yaptığı idman sonrasında antrenörü Dindar Gölçek nezaretinde kampa girdi. Çalışmalarına kampta devam edecek olan Metin Turunç, 27 Haziran Pazartesi günü adadan ayrılacak.
Yine kaliteli ve anlamlı bir gecede ringe çıkacağını ifade eden Milli Boksör Metin Turunç, 29 Haziranda yapılacak olan boks karşılaşmasına kamp çalışmaları ile devam edeceğini ifade etti. Ünvanı ve kemeri korumanın tek düşüncesi olduğunu ifade eden Metin Turunç, dün sabah kampa girdiğini ve çalışmaların kamp boyunca çift idmanla devam edeceğini sözlerine ekledi.
 
 
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