banner762
banner815
Buse Savaşkan Türkiye Şampiyonu
Buse Savaşkan Türkiye Şampiyonu
13 0
Sefa ile Lola, mutluluk denizine yelken açtılar
Sefa ile Lola, mutluluk denizine yelken açtılar
56 0
 
Doğa,U23 Türkiye üçüncüsü
Doğa,U23 Türkiye üçüncüsü
22 0
Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Gıda zehirlenmeleri artıyor
Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Gıda zehirlenmeleri artıyor
20 0
Bez adamla evlenen kadın
Bez adamla evlenen kadın "bez bebek" sahibi oldu
113 0
"Puma Kadınlar Ligi" resmiyet kazandı
34 0
Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
36 0
banner797
banner854

Demir Yumruk hazırlıklarını tamamladı

banner476

banner825
Demir Yumruk hazırlıklarını tamamladı
29 Haziran Çarşamba günü İstanbul’da Kemer koruma maçına çıkacak olan Milli Boksör Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç hazırlıklarını tamamladı. Yarın(bugün) öğlen adadan ayrılacak olan Metin Turunç, 29 Haziran Çarşamba günü akşam üzeri maça çıkacak. Tüm hazırlıklarını tamamlayan ve zorlu sürece kampla hazırlanan Milli Boksör Turunç, artık maç saatini beklemeye başladı. Yarın öğlen adadan ayrılacak olan Metin Turunç yaptığı açıklamada geride halan 1 haftayı iyi bir hazırlık dönemi ile geçirdiğini, yarın öğlen adadan ayrılacağını ifade etti. Çarşamba günü zorlu bir maçın kendisini beklediğini ifade eden Metin Turunç, en iyi şekilde çıkıp mücadele edeceğini ve iyi sonuçla yine ülkeye döneceğini belirtti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.