Demir Yumruk hazırlıklarını tamamladı

29 Haziran Çarşamba günü İstanbul’da Kemer koruma maçına çıkacak olan Milli Boksör Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç hazırlıklarını tamamladı. Yarın(bugün) öğlen adadan ayrılacak olan Metin Turunç, 29 Haziran Çarşamba günü akşam üzeri maça çıkacak. Tüm hazırlıklarını tamamlayan ve zorlu sürece kampla hazırlanan Milli Boksör Turunç, artık maç saatini beklemeye başladı. Yarın öğlen adadan ayrılacak olan Metin Turunç yaptığı açıklamada geride halan 1 haftayı iyi bir hazırlık dönemi ile geçirdiğini, yarın öğlen adadan ayrılacağını ifade etti. Çarşamba günü zorlu bir maçın kendisini beklediğini ifade eden Metin Turunç, en iyi şekilde çıkıp mücadele edeceğini ve iyi sonuçla yine ülkeye döneceğini belirtti.

