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Demir yumruk 15 Mayıs'a hazırlanıyor

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15 Mayıs’ta İstanbul’da UBA Avrupa Şampiyonluk Kemeri için ringe çıkacak olan Metin Turunç hazırlıklarını sürdürüyor

Demir yumruk 15 Mayıs'a hazırlanıyor
İngiltere Bölge Kemeri, ardından İnternational kemerini ülkeye getiren KKTC Milli Boksörü Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç, gözünü İstanbul’da Mayıs ayında yapılacak olan UBA Avrupa Şampiyonluk Kemeri maçına çevirdi. Geçmiş başarılarına bir yenisini eklemek istediğini belirten Metin turunç, 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak olan kemer maçı için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Bir çok Televizyon kanalında canlı olarak yayınlanacak olan maçın, son derece önemli olduğunu ifade eden Metin Turunç, antrenörü Dindar Gölçek nezaretinde Mayıs ayındaki maç için çalışmalarına günde çift idmanla devam ettiklerini sözlerine ekledi.
 
 
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