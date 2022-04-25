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Demir yumruğa Tanzanyalı rakip

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Demir yumruğa Tanzanyalı rakip
Unıversal Boks Organizasyonu (UBO)’nun Uluslararası Kruiserweight unvanı için 13 Mayıs’ta İstanbul’da ringe çıkacak olan Milli Boksör Metin Turunç’un rakibi belli oldu. Tanzanyalı Pascal Ndomba ile ringe çıkacak olan Turunç’un rakibinin129 profesyonel raundu bulunuyor. 13 Mayıs’ta TV 8,5 kanalında canlı olarak yayınlanacak olan boks karşılaşmasının yoğun kalabalığa da ev sahipliği yapması bekleniyor. Son 1 yıl içinde çıktığı 6 resmi boks maçını galibiyetle kapatan milli boksör Metin Turunç’un Tanzanyalı rakibi karşısında ortaya koyacağı performans ise şimdiden merak konusu oldu.
TURUNÇ: HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYORUZ
Rakibinin belli olması ile birlikte açıklama yapan Milli Boksör Metin Turunç geçmiş rakiplere göre rakibi Pascal’ın daha kariyerli ve müsabaka sayısının daha fazla olduğunu söyledi. Mayıs ayındaki müsabaka için çalışmalara aralıksız devam ettiğini ifade eden Turunç, alnının akıyla zorlu rakibi karşısında iyi sonuçla döneceğine inandığını söyledi.
 
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