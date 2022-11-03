DAÜ’de “Spor Yaralanmalarında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar Kongresi” gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Spor Fizyoterapistleri Derneği iş birliğinde “Spor Yaralanmalarında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar Kongresi” gerçekleştirilecek. 4 Kasım 2022 Cuma günü, saat 09:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılışı gerçekleştirilecek olan kongrede 9 panel, 2 konferans, 2 tartışmalı oturum ve sözel sunumlar düzenlenecek. Kongrede ayrıca 5 Kasım 2022, Cumartesi günü 3 panelden oluşan İngilizce program da yer alacak. Kongre 6 Kasım 2022 Pazar gününe kadar devam edecek.

Kongre, açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Nevin Ergun ve Prof. Dr. Nihal Gelecek moderatörlüğünde Prof. Dr. Gül Baltacı ve Fzt. Musa Can Minaz’ın “Spor Fizyoterapistliğinde Neredeyiz?” konulu paneli ile başlayacak. Ardından Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil ve Doç. Dr. Gözde İyigünmoderatörlüğünde Uzm. Dr. Osman Coşkun, Uzm. Fzt. Atilla Çağatay Sezik ve Öğr. Üyesi Dr. Serkan Usgu tarafından “En Popüler Doku: ‘Fasya’” konulu panel ile kongre devam edecek. Söz konusu kongrede, Yrd. Doç. Dr. Özge Çakır ve Doç. Dr. Yasin Kurt tarafından sözel sunumlar düzenlenecek. Ardından, Prof. Dr. Gül Baltacı ve Öğr. Üyesi Serkan Usgumoderatörlüğünde Prof. Dr. Nevin Ergün, Prof. Dr. Nihal Gelecek, Doç. Dr. Seher Özyürek ve Doç. Dr. Sevtap Günay Uçurum’un “Omurga Yaralanmalarında Kanıta Dayalı Teknikler” konulu paneli gerçekleştirilecek.



