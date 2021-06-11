banner583
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
115 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
63 0
 
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
20 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
50 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
32 0
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
42 0
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
41 0
banner661

DAÜ’de profesyonellik konuşuldu

banner476

DAÜ Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü tarafından organize edilen “Avrupa’da Spora Bakış ve Profesyonellik” konusunun ele alındığı etkinlikte Yorumcusu ve Euroleague Spikeri İsmail Şenol konuktu

banner666
DAÜ’de profesyonellik konuşuldu
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 9. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında Beinsports Yorumcusu ve Euroleague Spikeri İsmail Şenol’u ağırladı. Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü tarafından organize edilen söz konusu etkinlik Bölüm Koordinatör Yardımcısı Dr. Jeffry Chauchat’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. “Avrupa’da Spora Bakış ve Profesyonellik” konusunun ele alındığı söz konusu sunuma DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenci katılım gösterdi. Şenol bulunduğumuz topraklarda profesyonelliğin sadece para ile ilişkilendirildiğini dile getirerek, profesyonelliğin aslında bu kadar basit bir kavrama indirgenmemesi gerektiğini vurguladı. Şenol konuşmasında, spor yöneticiliği üzerine yaptığı yüksek lisans bilgilerine ve Beinsports televizyon kanalında yürüttüğü yöneticilik tecrübelerine yer vererek profesyonelliğin tanımını yaptı. Profesyonelliğin belirli stratejilerin kullanıldığı ve disiplinli bir şekilde çalışmak üzerine kurulu bir anlayış olduğunu dile getiren Şenol, stratejilerin belirlenmesi gereken noktada yöneticilerin gereksiz detaylara takılarak hata yaptığını ve bu nedenle doğru stratejileri oturtmakta zorlanarak profesyonellikten uzak davranışlar sergilediklerini vurguladı. Katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından sunum sona erdi.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.