DAÜ’de profesyonellik konuşuldu

DAÜ Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü tarafından organize edilen “Avrupa’da Spora Bakış ve Profesyonellik” konusunun ele alındığı etkinlikte Yorumcusu ve Euroleague Spikeri İsmail Şenol konuktu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 9. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında Beinsports Yorumcusu ve Euroleague Spikeri İsmail Şenol’u ağırladı. Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü tarafından organize edilen söz konusu etkinlik Bölüm Koordinatör Yardımcısı Dr. Jeffry Chauchat’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. “Avrupa’da Spora Bakış ve Profesyonellik” konusunun ele alındığı söz konusu sunuma DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenci katılım gösterdi. Şenol bulunduğumuz topraklarda profesyonelliğin sadece para ile ilişkilendirildiğini dile getirerek, profesyonelliğin aslında bu kadar basit bir kavrama indirgenmemesi gerektiğini vurguladı. Şenol konuşmasında, spor yöneticiliği üzerine yaptığı yüksek lisans bilgilerine ve Beinsports televizyon kanalında yürüttüğü yöneticilik tecrübelerine yer vererek profesyonelliğin tanımını yaptı. Profesyonelliğin belirli stratejilerin kullanıldığı ve disiplinli bir şekilde çalışmak üzerine kurulu bir anlayış olduğunu dile getiren Şenol, stratejilerin belirlenmesi gereken noktada yöneticilerin gereksiz detaylara takılarak hata yaptığını ve bu nedenle doğru stratejileri oturtmakta zorlanarak profesyonellikten uzak davranışlar sergilediklerini vurguladı. Katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından sunum sona erdi.



