DAÜ uluslararası “Futsal Cup of Natıon” turnuvası başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen uluslararası “Futsal Cup of Nation” turnuvası, 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü, saat 17:00’de, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Törene DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu da katıldı. 24 farklı ülkenin temsil edildiği turnuvanın açılışında konuşan Prof. Dr. İşçioğlu, tüm takımlara başarılar diledi.

GRUP MAÇLARI OYNANIYOR

Açılış töreninin ardından birinci gün grup maçları oynandı. A Grubu’nda Filistin ile Gambiya 2-2 berabere kalırken, Lübnan Mısır’ı 3-0, Botsvana ise Kazakistan’ı 6-1’lik skorlarla mağlup etti. B Grubu’nda Nijerya Mozambik’i 5-1’lik skorla yenerken, çekişmeli geçen Uganda Tacikistan maçını 3-2 Uganda kazandı. B Grubu’nda İran Eritre’yi 10-0 ile rahatlıkla geçmeyi başardı. C Grubu’nda Türkiye Pakistan’ı 3-0 mağlup ederken, birinci günün son müsabakasında Ürdün ile Yemen karşı karşıya geldi. Yemen müsabakadan 4-2’lik skorla galip ayrıldı.

İkinci gün grup maçları C Grubu’nda Libya ile Fas’ın mücadelesiyle başladı. Libya zorlu maçta Fas’ı 1-0 yenmeyi başardı. D Grubu’nda Svaziland Mali’yi 3-1’lik skorla geçerken, KKTC Kenya karşısında 4-0’lık galibiyet elde etti. D Grubu’nun diğer eşleşmesinde Sudan Suriye’yi 4-0’lık skorla yenmeyi başardı. A Grubu’nda Botsvana Lübnan’ı 2-1, Filistin Mısır’ı 5-1, Gambiya ise Kazakistan’ı 2-0 yendi. B Grubu’nda Uganda Eritre’yi 4-1’lik skorlarla yenerek puan almaya hak kazandı.

FİNAL VE ÖDÜL TÖRENİ 6 HAZİRAN’DA

Dört grupta altışar takımın yer aldığı turnuvada, gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Eleme usulü yapılacak olan final karşılaşmalarının ardından şampiyon belli olacak. DAÜ uluslararası “Futsal Cup of Nation” turnuvasının final müsabakası ve ödül töreni 6 Haziran 2022 Pazartesi günü, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilecek.