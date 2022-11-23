DAÜ Personel Voleybol ve Basketbol Turnuvasında şampiyonlar belli oldu

DAÜ’nün çeşitli fakültelerinden ve birimlerinden toplam 12 takım katıldığı turnuvada basketbolda Fen ve Edebiyat Fakültesi takımı şampiyonluğa ulaşırken, voleybolda Spor İşleri Müdürlüğü şampiyon oldular

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından, 11-18 Kasım 2022 tarihleri arasında, üniversite personeline yönelik olarak voleybol ve basketbol turnuvası düzenlendi. DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleşen söz konusu turnuvaya DAÜ’nün çeşitli fakültelerinden ve birimlerinden toplam 12 takım katıldı.Basketbol turnuvasında Fen ve Edebiyat Fakültesi, Güvenlik Birimi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor İşleri Müdürlüğü, Güvenlik Birimi Kadın Takımı ile DAÜ-2 Yurdu karşı karşıya geldi. Final müsabakasında Spor İşleri Müdürlüğü'nü 23-21’lik skorla yenen Fen ve Edebiyat Fakültesi takımı şampiyonluğa ulaşırken, DAÜ-2 Yurdu takımına karşı 26-10’luk skor elde eden Güvenlik Birimi üçüncülüğü elde etti.Voleybol turnuvasında ise Rektörlük, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 1, Hemşirelik Bölümü 2, Spor İşleri Müdürlüğü ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu karşı karşıya geldi. Final müsabakasında Rektörlük takımını 2-0 yenen Spor İşleri Müdürlüğü şampiyon olurken, Sağlık Bilimleri Fakültesi takımı HeşmirelikBölümü1 takımını 2-0 yenerek üçüncülük kupasını aldı.Turnuva sonucunda başarılı olan takımlara kupa ve madalyaları, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilen ödül töreniyle, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu tarafından takdim edildi.