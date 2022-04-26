Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Dumlupınar Türk Spor Kulübü arasında iş birliği protokolü imzalandı. 26 Nisan 2022, Salı günü saat 10:00’da gerçekleştirilen protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile Dumlupınar Türk Spor Kulübü Başkanı Mehmet Evram imza koydu. DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen imza törenine DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, VYK Üyesi Ersun Kutup ile Dumlupınar Türk Spor Kulübü yetkilileri katıldı.

İmzalanan söz konusu protokol ile akademik, sportif ve sporcu sağlığı konularında karşılıklı iş birliğini gerçekleştirmek ve genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) özelde ise Gazimağusa kentinde eğitimli sporcu gençler yetiştirmek amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Hocanın, önemli bir protokol için bir araya geldiklerini belirterek, bir devlet üniversitesi olan DAÜ’nün eğitim, araştırma, sportif ve kültürel etkinliklere her zaman destek olduğunu vurguladı. DAÜ’nün içinde bulunduğu şehir olan Gazimağusa’ya her zaman katkı koymaya çalıştığını belirten Prof. Dr. Hocanın, söz konusu protokol ile DAÜ’de eğitim gören Dumlupınar Türk Spor Kulübü sporcularına çeşitli oranlarda destek sağlanacağının altını çizdi. Prof. Dr. Hocanın, imzalanan iş birliği protokolünün özelde Gazimağusa kentine genelde ise ada çapına hayırlı olmasını temenni etti.

DAÜ VYK Başkanı Dr. Özcenk ise Gazimağusa’nın en köklü spor kulüplerinden biri olan Dumlupınar Türk Spor Kulübü ile imzalanacak olan protokol için bir araya gelindiğini belirterek, DAÜ’nün eğitimli sporcuların yetişmesi konusunda destek vereceğini bildirdi. DAÜ’nün bulunduğu coğrafyada yaşayan topluma hizmet vermek için faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Dr. Özcenk, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Dumlupınar Türk Spor Kulübü Başkanı Evram, Dumlupınar Türk Spor Kulübü ile uzun yıllardır gençlere eğitim, hizmet ve sportif faaliyetler konularında imkan sağlamaya çalıştıklarını belirterek, ülkede bu tür faaliyetleri sürdürmenin zorluklarından bahsetti. Evram, tesisleşme, imkanlar ve bursların kulüp için hayati önem taşıyan unsurlar olduğunu belirterek, bunlara destek verip önemsediği için DAÜ’ye teşekkürlerini iletti.

