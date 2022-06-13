DAÜ başarılı sporcu ve antrenörlerini onurlandırdı

DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü 2022 yılı faaliyet sonuçlarını kutlama gecesi gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü 2022 yılı faaliyet sonuçlarını kutlamak üzere gece organize etti. 9 Haziran 2022 tarihinde saat 19:00’da DAÜ Rektörlük Havuz Başı’nda gerçekleştirilen söz konusu etkinlikte yıl içerisinde toplam 21 erkek ve 17 kadın kategorisinde 13 Erkek takım birinciliği ve 10 Kadın Takım birinciliği alan Spor İşleri Müdürlüğü personeli ve antrenörlerine başarılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Geceye DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, VYK Üyesi Ersun Kutup ile Spor İşleri Müdürlüğü personeli ve sporcuları katıldı.

Gecede konuşan DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu, başarılarından dolayı tüm antrenörleri ve sporcuları tebrik ettiğini belirterek Rektörlüğün desteğini her zaman hissettiklerini vurguladı. Prof. Dr. İşçioğlu gerçekleştirdiği konuşmasında geceye katılan tüm sporcuları ve antrenörlerini gönülden tebrik ederek, başarıların devam etmesini temenni etti.

Ardından konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü’nün bu yıl önemli başarılara imza attığını belirterek DAÜ ailesini gururlandırdıklarını vurguladı. Prof. Dr. Hocanın başarıların kazanılmasında emeği geçen tüm ekibi tebrik etti. DAÜ VYK Başkanı Dr. Özcenk ise tüm sporcuları ve antrenörlerini tebrik ettiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

