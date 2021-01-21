Dana: Sporda başarı için emek harcadım

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden alınan Kemal Deniz Dana, bir veda mesajı yayınlarken, “Spordaki gelişim ve başarı grafiğini daha yukarı çekmek için çaba sarf edip, emek harcadım.” açıklamasını yaptı

Yeni kurulan UBP-DP-YDP hükumeti tarafından Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden alınan Kemal Deniz Dana, bir veda mesajı yayınladı.

Dana’nın veda mesajı şöyle:

“15 Temmuz 2019 tarihinde atanmış olduğum Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden bugün itibarı ile ayrılmış bulunuyorum.

Görev yaptığım süre içerisinde benimle büyük bir özveri ve fedakarlık ile çalışan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, Spor Dairesi Müdürü ve personeline teşekkür ederim.

Spor organizasyonları içerisinde yer alan spor federasyonları, kulüpleri ve değerli sporcu kardeşlerimi canı gönülden selamlıyorum. Ülke sporunu daha ileriye taşımak için çıktığımız bu yolda katkı koyan tüm paydaşlara saygı duyduğumu belirtmek isterim.

Göreve geldiğim ilk günden itibaren spor alanındaki gelişim ve başarı grafiğini daha yukarı çekmek için arkadaşlarımla birlikte çaba sarf ettim, emek harcadım. Bu süre içerisinde yapmayı hedeflediklerimiz yanında, yapamadığımız işler de olmuştur.

Bu vesile ile göreve yeni atanan başkan Mete Topcu’yu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Saygı ve sevgilerimle.”



