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Dana federasyon başkanları ile buluştu

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Dana federasyon başkanları ile buluştu
Necati KÜLAHLILAR
Temaslı sporların başlaması konusunda çalışmalar sürerken Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu bakanı Kemal Deniz Dana ile Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, federasyon başkanları ile buluştu.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan ve Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya, Kemal Deniz Dana ve Mehmet Özbilgehan ile görüştü.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, yarın geniş kapsamlı bir basın toplantısı yaparak gelişmeleri açıklayacağını açıkladı.
 
 
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