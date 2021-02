Dama Milli Takımı oyucuları, ilk maç heyecanını anlattılar

KKTC Dama Milli Takımı ile Portekiz Dama Milli Takımı arasındaki milli maç, KKTC Dama Milli Takımının yapmış olduğu ilk milli maç olarak kayıtlara geçerken, Milli Takım oyucuları, ilk maç ile ilgili duygularını aktardılar

KKTC Dama Milli Takımı ile Portekiz Dama Milli Takımı arasında 10x10 uluslararası çapraz dama maçı yapıldı. Dünya Dama Federasyonu tarafından tüm dünyaya duyurusu yapılan bu milli maç, KKTC Dama Milli Takımının yapmış olduğu ilk milli maç olarak kayıtlara geçti.

Covid-19 pandemisi nedeniyle maç on-line olarak yapıldı. KKTC Milli takımı Behcet Çelebi (Takım Kaptanı), Mustafa Bladanlı, Veli Balcı, Niyazi Öztoprak ve Hüseyin Varoğlu isimlerinden oluştu. Portekiz Milli takımında ise LuisCarvalho (Takım Kaptanı), PaivaFilipe, VieiraNuno, LuisPrazeres ve AcildoCardoso isimleri yer aldı.

30 Ocak 2021 tarihinde saat 19: 30 da oynanan maçın tamamı, Portekiz Dama Federasyonu tarafından canlı olarak yayınlandı. Hakemlik görevini Portekizli AndreJorgePagaime’nin yaptığı maçta yapılan canlı yayın esnasında KKTC Bayrağı Portekiz ekranlarında dalgalanma fırsatı buldu. Altmış beş dakika süren milli maçtan KKTC milli takımı 2-0 yenik ayrılsa bile dış temas kurma adına Kıbrıs Türk halkı için önemli bir başarı elde edilmiştir. Milli maç, ülkemiz dama severleri tarafından da ilgi görmüştür. Seyreden vatandaşlarımız canlı yayın esnasında yazdıkları yorumlarla takımımıza destek olmaya çalışmıştır.

KKTC Milli Takım sporcularının milli maç ile ilgili duygu ve düşünceleri aşağıdaki gibidir.

Behcet Çelebi (Takım Kaptanı):

46 yaşındayım. Matematik öğretmeni ve eğitim bilimciyim. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında yüksek öğretim müfettişi olarak görev yapmaktayım. Ben dış temaslarımız ve Portekiz ile milli maç yapmamız konusunda gelişen süreci sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yapmış olduğumuz girişimler sonucunda, 2016 yılında Dünya Dama Federasyonuna ve Avrupa Dama Konfederasyonuna üye olduk. 2017 yılında ise Dünya Dama Federasyonu genel kuruluna Kıbrıslı Türkler adına katılıp oy kullandım. Yine 2017 yılında Estonya’da düzenlenen Dünya Dama Şampiyonasına katıldım. Oynamış olduğum maçların tümünde KKTC bayrağı formamda sürekli yer aldı. Hem Dünya Dama Federasyonu genel kurulunda oy kullanmam hem de dünya dama şampiyonasında maç yapmam dış temas olarak ülkemiz adına önemli gelişmeler oldu. Daha sonra yaşamış olduğumuz maddi sıkıntılar nedeniyle, davetler gelmesine rağmen uluslararası organizasyonlara katılamadık. Bu beni çok üzüyordu.

Aralık 2020 ayında hiç beklenmedik bir anda Portekiz Dama Federasyonundan bir mesaj geldi. Bu mesajda, Portekiz ile milli maç yapmamızı istediklerini belirttiler. Çok sevindim. Arkadaşlarımla konuştuktan sonra bu teklifi kabul ettim.

Portekiz’e milli hassasiyetlerimizi bildirdim. Onlar da bana “bu konuyu bildirdiklerini ve bu durumu sporla karıştırılmaması gerektiğini” bildirdiler. Böylelikle maç ile ilgili detayları netleştirdik. Maçın 30 Ocak 2021 tarihinde her iki takımda da 5 sporcu olacak şekilde, 25+5 dakika temposu ile oynanmasına karar verdik.

Her oyuncu gibi ben de iki 10x10 uluslararası çapraz dama maçı yaptım. LuisCarvalho ve LuisPrazeres ile yapmış olduğum maçları kaybettim. Ancak amacım milli temas kurmaktı. Bu anlamda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Benimle birlikte takımımızda yer alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizi tanıtabilmek için büyük emek sarf ettik. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ancak bu yolda ilerleyebilmek için Devlet desteğine ihtiyacımız olacaktır. Spor Dairesi ile yapacağımız girişimler sonucunda destek alacağımızı düşünüyorum.

Hüseyin Varoğlu:

37 yaşındayım. Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Güzelyurt Meslek Lisesi’nde Tarım Alan Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Dama Milli Takımına seçildiğim zaman ülkemi temsil edeceğim ve bayrağımızı başka bir ülkede dalgalandıracağım için çok gururlandım ve hemen hocamız Behçet Çelebi ve diğer arkadaşlarla antrenmanlara başladım. Yoğun antrenmanlar sonrasında maça çıktık. Portekizli PairaFilipe ve VieiraNuno ile maçlar yaptım. Yenilmiş olmama rağmen çok keyifli bir maçlar yaptık. Ülkemizin adını Portekiz’de duyurduğumuza inanıyorum. Tabi bu kapı hocamızın büyük emeği ile aralandı. Artık bundan sonraki süreçte bir sonraki şampiyona için daha fazla çalışmak gerekecek. Emeği geçenleri kutlarım.

Niyazi Öztoprak:

43 Yaşındayım. Telekomünikasyon Dairesinde Mühendis olarak çalışmaktayım. 10x10 Çapraz Dama Milli takımına seçildiğimde çok mutlu oldum. Heyecanlandım. Açıkçası ülkemi iyi temsil edebilmek adına hemen hazırlanmaya başladım. Ama daha önceden bir tecrübem olmadığını söylemek zorundayım. Milli maça pandemiden dolayı on-line web sayfasında, gerek milli takımdaki diğer arkadaşlarımlar gerekse sitede aktif olarak bulunan diğer oyuncularla, maçlar yaparak hazırlanmaya çalıştım. Portekiz takımından NunoVieria ve PaivaFilipe ile karşılaşmalar yaptım. İlk maçımda çok hata yaptım. İkinci maçım ise, yenilmeme rağmen daha çekişmeli bir karşılaşma oldu. Özellikle gençlerimizin dünya ile iletişim kurabileceği bu tür maçların ve organizasyonların çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Ülkemizin adını duyabilmek adına bu tür çalışmaları desteklememiz gerekiyor. Devletimizin de bu noktada, gerekli yardım ve desteği sağlaması son derece önemlidir. Devlet desteği ile bu tür organizasyonları artırmak gerekiyor. Pandemi dönemi sonrası için gerek ülkemizde gerekse yurt dışında düzenlenecek olan organizasyonlara katılabilmek öncelikli planlarımız arasında olmalıdır.

Veli Balcı:

49 yaşındayım. Orman Dairesi’nde memur olarak çalışmaktayım. Daha önce bildiğimiz düz dama oyununu oynadım. Hatta KKTC Türk Daması Şampiyonasına da katıldım. Çapraz damayı biliyordum ama hiç oynamamıştım. Maç öncesi siteden on-line olarak takım arkadaşları maçlar yaptık. Portekiz milli maçında LuisPrazeres ve AcildoCardosa ile maç yaptım. Maç sonrasında yenilgiden dolayı üzüldüm. Maçın on-line olması ve her sporcunun kendi evinde olması konsantrasyonu olumsuz etkiledi. KKTC için bir ilk olmasından dolayı organizasyonda eksikler olabilir. Bu eksikleri belirlemek lazım. Bundan sonra yapılacak olan diğer maçlarda ülkemizi daha iyi temsil etmek için uğraşacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlara ve özellikle verdiği özverili çalışmalarından dolayı Behçet Bey’e teşekkür ederim.

Mustafa Bladanlı:

47 yaşındayım. Mimarım. Kendime ait inşaat firmamda çalışmaktayım. 10x10 Çapraz Dama Milli Takımı’na seçilmek beni gururlandırdı. Maç öncesi turnuvaya katılacak takım arkadaşlarımla maçlar yaparak hazırlandım. Böylelikle kendimi geliştirmeye çalıştım. Portekiz Milli Takımından AcildoCardoso ve LuisCarvalho ile maçlar yaptım. Heyecan verici ilginç maçlar oldu. Ambargolara rağmen uluslararası maç yapabilmekten mutluluk duydum. Gelişen teknolojiyi de kullanarak bu tür organizasyonlarda yer almamız, sesimizi bir nebze olsun dış dünyaya duyurmamızı yardımcı olacaktır. Ayrıca gençlerimizin moral ve motivasyonunu artırarak geleceğe umutla bakmalarını sağlayacaktır. Bu amaçla çalışmalarımızı artırmalıyız. Kendimizi geliştirerek diğer ülkeler ile daha sıkı ilişkiler yakalamamız ülkemizin ve gençlerimizin geleceğine olumlu katkılar sağlayacaktır.