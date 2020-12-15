Dairelerde Vergi Dairesi şampiyon

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 2020 muhteşem bir final gecesi ile tamamlanırken, şampiyon Gelir ve Vergi Dairesi oldu. Merkezi Cezaevi ikinci, Gümrük Dairesi üçüncü oldu

Geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 10’uncusu organize edilen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası muhteşem bir final organizasyonu ile sona erdi. İbrahim Özsoy tarafından organize edilen ve merhum iş insanı ve spor insanı Hasan Ramadan Cemil anısına bu yıl 7’inci gerçekleşen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda toplam 14 takım iki ayrı grupta mücadele etti.

Göçmenköy’de gerçekleşen turnuvanın finalinde Devlet Piyangosu ile Gümrük Dairesi üçüncülük, Gelir ve Vergi Dairesi ile Merkezi Cezaevi takımları da şampiyon için karşı karşıya geldi. Şampiyonluk maçı öncesinde ise Meclis milletvekilleri takımı ile BASIN-SEN basın çalışanları gösteri maçı oynadı.

Final maçını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da izleyenler arasında idi. Ramadan Cemil İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil, Ramadan Cemil ailesi ve şirket yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen finalde Gelir ve Vergi Dairesi şampiyon oldu.

Şampiyonluk penaltılarla geldi

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 2020 üçüncülük maçında Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Devlet Piyangoları’nı 5-3 mağlup ederek üçüncü oldu.

Şampiyonluk maçı nefes kesti. Gelir ve Vergi Dairesi’nin 3-1 önde olduğu final maçında Merkezi Cezaevi takımı 4-3 öne geçti. Gelir ve Vergi Dairesi daha sonra bulduğu gollerle tekrar 5-4 öne geçti. Maçın bitimine 1 dakika kala Merkezi Cezaevi beraberlik golünü buldu ve 5-5’lik eşitlikle normal süre tamamlandı. Talimatname gereği direk penaltı atışlarına geçilen finalde kazanan 10-9’luk skorla Gelir ve Vergi Dairesi oldu.

Final maçları sonrası düzenlenen törende katılan takımlara, hakemlere, turnuvaya katkı koyanlara ve dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

Cumhubaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Ramadan Cemil İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil, Ramadan Cemil ailesi ve şirket yöneticilerinin takdim ettiği ödüllerde en centilmen takımlar İhtiyat Sandığı ile Din İşleri takımı da kupalarını aldı.

