Dairelerde heyecan sürecek

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ikinci hafta maçları tamamlandı. İki grupta toplam 14 takımın mücadele ettiği turnuva tüm takımlar sahaya çıkmış oldu.
Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda bu yıl 10.’su gerçekleşen turnuva, üçüncü hafta maçlarıyla devam edecek. Pazartesi akşamı A grubu maçları ile devam edecek olan turnuvada B grubunda 2. maçlar 28 Ekim Çarşamba günü oynandı.
3. Hafta Maç Programı
2 Kasım Pazartesi
Saat 18.00 Cengiz Topel-Devlet Piyangoları
Saat 19.00 Jeoloji Maden D.-Karayolları D.
Saat 20.00 Gümrük D.-Turizm D.
4 Kasım Çarşamba
Saat 18.00 Elektirik Kurumu-HaspolatCevaevi
Saat 19.00 İhtiyat Sandığı-Tarım Bakanlığı
Saat 20.00 Din İşleri-Gelir Vergi Dairesi
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