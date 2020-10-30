Dairelerde heyecan sürecek

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam edecek

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ikinci hafta maçları tamamlandı. İki grupta toplam 14 takımın mücadele ettiği turnuva tüm takımlar sahaya çıkmış oldu.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda bu yıl 10.’su gerçekleşen turnuva, üçüncü hafta maçlarıyla devam edecek. Pazartesi akşamı A grubu maçları ile devam edecek olan turnuvada B grubunda 2. maçlar 28 Ekim Çarşamba günü oynandı.

3. Hafta Maç Programı

2 Kasım Pazartesi

Saat 18.00 Cengiz Topel-Devlet Piyangoları

Saat 19.00 Jeoloji Maden D.-Karayolları D.

Saat 20.00 Gümrük D.-Turizm D.

4 Kasım Çarşamba

Saat 18.00 Elektirik Kurumu-HaspolatCevaevi

Saat 19.00 İhtiyat Sandığı-Tarım Bakanlığı

Saat 20.00 Din İşleri-Gelir Vergi Dairesi

