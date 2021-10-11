Dairelerde beşinci hafta oynanacak

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 5. hafta maçları Salı ve Çarşamba günleri oynanacak.

Çarşamba günü ilk 2’de yer alan ve kayıpsız yola devam eden Gelir ve Vergi Dairesi ile Merkezi Cezaevi karşı karşıya gelecek. Gelir ve Vergi Dairesi averajla liderliğini sürdürüyor. Turnuva Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda devam ediyor. 5. Hafta maçları Salı ve Çarşamba akşamları devam edecek.

Puan durumu ve program şöyle:

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y P AV.

1.Gelir Vergi Dairesi 4 4 0 0 34 11 12 23

2.Merkezi Cezaevi 4 4 0 0 23 7 12 16

3.Öğretmenler 4 2 0 2 32 32 6 0

4.Din İşleri 4 2 0 2 25 27 6 -2

5.Devlet Hastanesi 4 2 0 2 17 21 6 -4

6.KKTC Meclis 4 1 0 3 16 23 3 -7

7.Orman Dairesi 4 1 0 3 14 23 3 -9

8.Telefon Dairesi 4 0 0 4 9 26 0 -17

5 HAFTA MAÇ PROGRAMI

12 Ekim Salı

Saat 19.00 Din İşleri-Devlet Hastanesi

Saat 20.00 Öğretmenler- Telefon Dairesi

13 Ekim Çarşamba

Saat 20.00 Gelir ve Vergi Dairesi-Merkezi Cezaevi



