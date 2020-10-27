Daireler gol yağdırdı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ikinci maçları başlarken, maçlarda gol yağmuru yaşandı. Merkezi Cezaevi, Devlet Piyangoları’nı 15 golle geçerek en farklı galibiyeti elde etti

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ikinci hafta maçları başladı. İki grupta 14 takımın mücadele ettiği turnuva 10’uncu kez organize ediliyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada Pazartesi akşamı A grubunda 3 karşılaşma oynandı. Merkezi Cezaevi, Devlet Piyangoları’nı 15-2 mağlup ederek en farklı galibiyeti elde etti.

Turnuvada B grubunda 2. Maçlar 28 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Pazartesi oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Devlet Piyangoları-Merkezi Cezaevi: 2-15

Karayolları-Cengiz Topel H.: 5-9

Turizm Bakanlığı-Jeoloji Maden D.: 5-5

Gümrük D.-Bay

28 Ekim Çarşamba

B Grubu

Saat 18.00 Haspolat Cezaevi-İhtiyat Sandığı

Saat 19.00 Vergi Dairesi-Elektrik Kurumu

Saat 20.00 Tarım Bakanlığı-Devlet Hastanesi

Karayolları – Bay

