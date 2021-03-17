Dahlameroğlu: Salonları biz açacağız

Spor salonu sahipleri ve sporcular, eylem gerçekleştirdiler. Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu eylemde yaptığı konuşmada “Artık nefes alamıyoruz. Evlerimize ekmek götüremiyoruz. Spor salonlarının derhal açılmasını talep ediyoruz. Salonlar açılmazsa spor salonlarını biz açacağız.” ifadelerini kullandı

Spor salonu sahipleri ve sporcular, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu öncülüğünde KKTC Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak eylem gerçekleştirdi.

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu eylemde yaptığı konuşmada artık nefes alamadıklarını ve evlerine ekmek götüremediklerini ifade ederek spor salonlarının derhal açılmasını talep etti ve açılmaması durumunda diğer sektörler gibi spor salonlarını da kendilerinin açacağını ifade etti:

"Bugün burada yetkililere sesimizi duyurmak için toplandık. Pandeminin ilk gününden, önce sağlık bilinciyle gönüllü olarak salonlarımızı kapatmamıza rağmen açılışı en son gerçekleşen sektör olarak ne üzücüdür ki bugün de yine eylem yaparak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.

Devletimizin sayın yetkilileri federasyonumuza bağlı spor merkezleri (fitness spor salonları) bir ayı aşkın bir süredir kapalı bulunmaktadır. Çok büyük sermaye yatırımları ve 2000 kişinin üzerinde çalışan sayısı ile ülkemiz şartlarında büyük bir ekonomik sektör olan spor merkezlerimiz, birinci kapanmanın etkilerini atlatamadan ikinci kapanış ile Batma noktasına gelmiştir hatta batmıştır.

Bugün itibariyle birçok işyerinin açıldığı, serbest dolaşımın olduğu bu ortamda sağlıklı olmak, bağışıklığımızı güçlendirmek için spor yapmak şartken, spor yapma özgürlüğünün kısıtlanması anlaşılır bir durum değildir.

Bugüne kadar yetkililer ile yaptığımız görüşmelerde neden kapalı olduğumuz hakkında bize elle tutulur bir bilgi verilmemiş ve mantıklı bir açıklama yapılmamıştır.

Biz birinci açılış tarihinden itibaren tüm hijyen tedbirlerine fazlasıyla uyduk. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bulaş oranları istatistiki bilgi tablosunda da en düşük bulaşı olan sektörlerden biri olarak belgelendik. Ancak buna rağmen bizler cezalandırıldık ve kapatıldık ve de halen kapalıyız.

Spor salonlarını bulaş merkezi olarak görmelerine karşıyız. Bizler tahammül edilebilecek noktayı geçtik. Eşimizin, çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz. Borçlarımızı, taksitlerimizi kiramızı ödeyemiyoruz. Bu durumu devlet yetkililerine defalarca anlattık ancak olumlu sonuç alamadık. Artık isyan noktasındayız. Lütfen sesimizi duyun. Nefes alamıyoruz.

Evimize ekmek götürebilmemiz için bizi derhal açın yoksa bizler de diğer tüm sektörler gibi spor salonlarımızı açacağız.

