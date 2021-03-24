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Dahlameroğlu müteşekkir

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Ali Dahlameroğlu, yaptığı açıklama ile spor salonlarının açılmasına katkı koyanlara teşekkür etti

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Dahlameroğlu müteşekkir
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 Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Ali Dahlameroğlu, yaptığı açıklama ile spor salonlarının açılmasına katkı koyanlara teşekkür etti.
Ali Dahlameroğlu’nunaçıklaması şöyle:
“Fı̇tness spor merkezlerı̇mı̇zı̇kı̇ aylık kapanma sürecı̇ sonrasında açıldı. Kapanışımızıtakı̇p eden süreçte federasyonumuza bağlıtüm spor salonlarını temsı̇lenaçılışımızıgerçekleştı̇rmekı̇çı̇n devlet yetkı̇lı̇lerı̇mı̇zleyapmış olduğumuzgörüşmelerdebı̇zleregösterdı̇klerı̇ ı̇lgı̇, anlayış ve destekten dolayı; Başbakanımız Ersan Saner, başbakan yardımcımız ve Ekonomı̇ Bakanımız Erhan Arıklı, Sağlık Bakanımız ÜnalÜstel, müsteşarımızDüriye Deren Oygar, müdürümüz Mesut Erenve duyarlı sporcu kı̇mlı̇ğı̇ ı̇lebı̇zlerı̇le devlet yetkı̇lı̇lerı̇mı̇z arasında kurduğumüthı̇ş ı̇letı̇şı̇m ve desteğı̇ ı̇çı̇nmüsteşarımız Hüseyin Amcaoğlu’na, çok değerli spor basınımıza, başhekim Erol Uçaner’e, bizlerle birlikte emeği geçen tüm spor merkezi işletmeci ve çalışanlarına,fitnese gönül veren tüm sporseverlereteşekkür eder saygılarımızı sunarız.”
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