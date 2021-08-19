Dağ Bisikletleri yarışacak

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, 2021 Güner Burgul Sezonu içerisindeki faaliyetlerine devam ediyor.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yol yarışlarından sonra bu kez de Dağ Bisikleti yarışı düzenleyecek. Dağ Bisikleti (MTB) Şampiyonası çerçevesinde düzenlenecek olan 29 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Yarışın teknik toplantısı ise 28 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

