Cumhuriyette kadına destek pankartları açıldı

AKSA Birinci Ligde 10. Haftanın açılış maçında İskele Cumhuriyet Stadında oynanan Larnaka Gençler Birliği – Esentepe maçına Larnaka Gençler Birliği futbolcuları anlamlı pankartlarla çıktılar.

Larnaka Gençler Birliği futbolcuları Larnaka Türk Kadınlar Birliği’nin hazırlattığı pankartları açarak maça çıktılar. Larnaka Türk Kadınlar Birliği’nin pankartlarında “Mor kadının bedeninde değil evinin bahçesindeki çiçekte olmalıdır.” “Bir kadına şiddet uygulamak sizin güçlü bir insan olduğunuzu göstermez. Bilakis insan olmadığınızın ispatıdır.”



