‘Cumhuriyet Sensin’ Cimnastik Şöleni düzenlenecek

KKTC Cimnastik Federasyonu yoğun faaliyetlerine devam ederken, Ekim ayında Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni düzenleyecek.

Near East Bank ve Dorana Turizm ana sponsorluklarında düzenlenecek olan 5. Near East Bank Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni, 5 Ekim tarihinde MOE Yakın Doğu Kampüsünde yapılacak.

5. Near East Bank Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.