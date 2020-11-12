Cumhuriyet için atacaklar

Atıcılık Federasyonu, bugün ve yarın Atatürk Atıcılık Kompleksinde, Tabanca KKTC Cumhuriyet Kupası müsabakası düzenleyecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Atıcılık Federasyonu bugün ve yarın Tabanca KKTC Cumhuriyet Kupası müsabakası düzenleyecek.

Müsabaka Gönyeli baraj bölgesinde yer alan Atatürk Atıcılık Kompleksi, açık tabanca atış alanında gerçekleştirilecek. Yarışmaya federasyona üye kulüp/birlik/dernek lisanslı atıcı sporcuları, ferdi lisanslı atıcı sporcular, K.T.B. Kuvvetleri Komutanlığı mensupları, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensupları, KKTC Polis Genel Müdürlüğü mensupları ve tabanca taşıma izni olan kişiler katılabilir. Lisanslı atıcı sporcular federasyona ait tabancaları kullanabilir. Bireysel katılımlar müsabaka günü saat 14:00’e kadar kayıt yapabilecek. Müsabaka atışları 25 metre mesafeden 1.gün yavaş atış ve 2.gün çabuk atış disiplinlerinde 10’lu kağıt daire hedeflerine yapılarak, toplam 100 puan üzerinden atıcı sporcuların yaş kategorilerine göre tasnif yapılacak ve KKTC rekor kaydı tutulacak.

