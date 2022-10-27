Cumhuriyet Bayramı’nda spor etkinlikleri yapılacak

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Spor Dairesi Müdürlüğü etkinlikleri kapsamında, bazı spor etkinlikleri de yapılacak. Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi tarafından verilen bilgiye göre, Masa Tenisi Federasyonunun “Cumhuriyet Kupası U 11 ve U 13 Ferdi Turnuvası” cumartesi günü saat 10.00’da Lefkoşa’da Masa Tenisi Federasyonu Salonunda yer alacak. Aynı gün, 14.00-19.00 saatleri arasında, Cimnastik Federasyonu'nun “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Minik Kızlar KKTC Şampiyonası 2. Etabı” Lefkoşa’da Dr. Küçük Cimnastik salonunda yapılacak.
Badminton Federasyonu'nun “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı-Meryem Ceren Kırma Minikler Ligi” ise pazar günü, 09.00-18.00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yer alacak. Su Sporları Federasyonu ise, 5- 6 Kasım tarihleri arasında, Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda “Cumhuriyet Kupası- Kulüpler Arası Yıldızlar ve Gençler Yüzme Şampiyonası” düzenleyecek.
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