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Cumhurbaşkanlığında gündem spordaki izolasyonlar

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Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi ile gerçekleştirdiği görüşmede spor alanında uygulanan izolasyonlarla ilgili hukuksal sürecin başlatılacağı açıklandı

Cumhurbaşkanlığında gündem spordaki izolasyonlar
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, KKTC Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi ile çevrim içi gerçekleştirdiği görüşmede spor alanında uygulanan izolasyonlarla ilgili hukuksal sürecin başlatılması ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda komite üyeleri Cumhurbaşkanına komite çalışmaları ile ilgili bilgi verdiler. Ersin Tatar, spor alanında uygulanan izolasyonlar ile ilgili hukuksal sürecin başlatılması hususunda komite üyeleri ile hemfikir olduğunu belirtirken, komite üyeleri de bu konudaki çalışmaların sona yaklaştığının bilgisini verdi.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner’in de hazır bulunduğu toplantıya Spor Üst Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı ve komite üyeleri Doç. Dr. Nazım Serkan Burgul, Sözcü Av. Dr. Berna Çelik Doğruyol ve Hüseyin Kınacı katıldı.
 
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