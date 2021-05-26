Cumhurbaşkanlığında gündem spordaki izolasyonlar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, KKTC Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi ile çevrim içi gerçekleştirdiği görüşmede spor alanında uygulanan izolasyonlarla ilgili hukuksal sürecin başlatılması ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda komite üyeleri Cumhurbaşkanına komite çalışmaları ile ilgili bilgi verdiler. Ersin Tatar, spor alanında uygulanan izolasyonlar ile ilgili hukuksal sürecin başlatılması hususunda komite üyeleri ile hemfikir olduğunu belirtirken, komite üyeleri de bu konudaki çalışmaların sona yaklaştığının bilgisini verdi.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner’in de hazır bulunduğu toplantıya Spor Üst Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı ve komite üyeleri Doç. Dr. Nazım Serkan Burgul, Sözcü Av. Dr. Berna Çelik Doğruyol ve Hüseyin Kınacı katıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.