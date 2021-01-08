Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda Sertaç Bozatlı başkanlığında ikinci toplantısını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıya Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi üyeleri Cemal Konnolu, Hüseyin Aşkın Kınacı, Nazım Serkan Burgul ve Berna Çelik Doğruyol katıldı.
Toplantı sonunda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar komitenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirilirken, birlikte fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
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