Cumhurbaşkanı Tatar, Boks Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Boks Federasyonu Başkanı Pembe Dereci ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de farklı spor dallarında başarılı ve yetenekli sporcular olduğunu belirterek, boks federasyonu başkanlığını bir kadının yapmasının cinsiyet eşitliği bağlamında çağdaş devlet anlayışına örnek olduğunu söyledi.
Siyasetin spora katılmaması gerektiğine işaret eden Tatar, Kıbrıs Türklerine uygulanan spor ambargosunun insanlık dışı olduğunu uluslararası platformlarda her fırsatta dile getirdiklerini kaydetti ve KKTC Boks Federasyonu yönetimine başarı diledi.
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