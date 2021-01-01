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Çukur virüs savaşında ön cephede

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Çukur virüs savaşında ön cephede
Futbolumuzun son yıllarda yıldızı parlayan hakemlerinden olan Mustafa Çukur, sağlıkçı olarak da başarılı işlere imza atıyorlar.
Yeni yıl akşamı da görevde olan Mustafa Çukur, korona virüs mücadelesinde de aktif olarak görev alırken, yaptığı açıklamada “Koca bir yılın yarısını maskeler ardında, güneş görmeyen odalarda, virüs ile savaşarak geçirdik. Bu yıl biz yine bıkmadan usanmadan savaşmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
 
 
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