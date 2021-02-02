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Çukur: Evde kalmak, entübe kalmaktan konforlu

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Futbol hakemi olan sağlıkçı Mustafa Çukur, sokaklarda gezen insanlara tepki gösterirken, “5 dakika yoğun bakımdaki hastaları görseniz, ciddiyeti anlardınız. Evde kalmak inanın entübe kalmaktan çok daha konforludur.”

Çukur: Evde kalmak, entübe kalmaktan konforlu
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Futbol hakemliğinde olduğu kadar, sağlık çalışanı olarak da başarılı çalışmalar yürüten Mustafa Çukur, korona virüse karşı mücadelede ön saflarda mücadele ediyor.
Sokaklarda gezen insanlara tepki gösteren Mustafa Çukur son günlerde artan pozitif vakalar konusunda açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:
“Yoğun bakımın kapasitesi dolmak üzeredir. Vakalar dün 40 ise yarın 50 olacak. Her şeyin kapatılmasını beklemeyi beklemek büyük bir cahilliktir.
Sokaklara bakıyorum ve gerçekten halen bir ciddiyet sorunu olduğunu anlıyoruz. Sadece 5 dakika yoğun bakımdaki hastaları görme şansınız olsa o zaman ciddiyeti anlardınız. Evde kalmak entübe kalmaktan çok daha konforludur inanın.”
 
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