CTP, Haspolatlılara destek verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi heyeti, Haspolat’ı ziyaret ederek Haspolat’ta yaşanan spor salonu konusunda eylem başlatan Haspolatlılara destek verirken, muhtar Asım Egemen, desteklerinden dolayı CTPlilere teşekkürlerini iletti

Haspolat Muhtarı Asım Egemen, Haspolat Muhtarlığı ve Haspolat Spor Kulübünü ziyaret ederek köydeki spor salonunun köy dışındaki bir şahsa verilmesi sonrasında başlattıkları eylemlere destek veren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) parti başkanı Tufan Erhürman ve Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli ile CTP Lefkoşa İlçe Başkanı RifatArşehit’e teşekkür etti.

Asım Egemen’in ziyaret ile ilgili açıklaması şöyle:

“CTP parti başkanı Tufan Erhürman ve Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli ile CTP Lefkoşa İlçe Başkanı RifatArşehitköyümüzü ziyaret ederek Raif Rauf Denktaş Kapalı Spor Salonu ile ilgili sıkıntılarımızı dinleyip eylemimize desteklerini belirttiler.

Böyle bir salonun Haspolat gençliği için önem taşıdığını ve bu sorunu çözmek için yardımcı olacaklarını ifade ettiler.

Haspolat halkı adına sayın CTP parti başkanı, milletvekili ve ilçe başkanına yanımızda olup destek belirttikleri için teşekkürlerimi sunarım.”

