Crawley Town’da, bir Kıbrıslı Türk daha

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun takımlarından Londra Yeni Boğaziçi’nin altyapısından yetişen genç oyuncu Mustafa Huseeın,CrowleyTown ile 2.5 yıllık kontrat imzaladı.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu da yaptığı açıklama ile Mustafa Huseeın’e başarılar diledi.

İngiltere’de ikinci lig takımlarından biri olan CrawleyTown, 2016 yılında Kayserili iş adamı Ziya Eren tarafından satın alınmıştı. Kıbrıslı Türk Erdem Oscar Konyar’ın ise yönetim kurulunda görev yaptığı CrawleyTown, FA Cup’ta sürpriz yaparak Premier Lig ekibi Leeds United’ı 3-0 mağlup ederek rakibini turnuvadan elemişti.



