banner583
banner590
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
16 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
330 0
 
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
19 0
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
61 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
41 0
Yasağa rağmen piknik
Yasağa rağmen piknik
164 0
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
25 0
banner529
banner570

Crawley Town’da, bir Kıbrıslı Türk daha

banner476

Crawley Town’da, bir Kıbrıslı Türk daha
banner601

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun takımlarından Londra Yeni Boğaziçi’nin altyapısından yetişen genç oyuncu Mustafa Huseeın,CrowleyTown ile 2.5 yıllık kontrat imzaladı.
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu da yaptığı açıklama ile Mustafa Huseeın’e başarılar diledi.
İngiltere’de ikinci lig takımlarından biri olan CrawleyTown, 2016 yılında Kayserili iş adamı Ziya Eren tarafından satın alınmıştı. Kıbrıslı Türk Erdem Oscar Konyar’ın ise yönetim kurulunda görev yaptığı CrawleyTown, FA Cup’ta sürpriz yaparak Premier Lig ekibi Leeds United’ı 3-0 mağlup ederek rakibini turnuvadan elemişti.
 
 

banner342
Etiketler; #Crawley Town #Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.