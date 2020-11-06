Cook, Avcılık Federasyonu başkanlığına aday

Avcılık Federasyonu’nda Erhan Keser başkanlığındaki yönetim kurulu başarılı işlere imza atarken, yönetimde görev yapan Osman Cook federasyon genel kurulunda başkan adayı olacak.
Erhan Keser’in, Avcılık Federasyonu başkanlığından ayrılacağı genel kurulda başkan adayı olacağını açıklayan Osman Cook, üyelerin onay vermesi halinde Avcılık Federasyonunun yeni başkanı olacak.
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