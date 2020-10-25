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Çocuk fitnessçilerimizden tarihi başarı

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Çocuk fitnessçilerimizden tarihi başarı
Dünya Çocuk Fitness Şampiyonası için Sırbistan’ın Cacakşehrinde bulunan NevFitness sporcuları elde ettikleri başarılarla tarih yazarak ülkemizi gururlandırdılar.
İki sporcumuz Dünya Şampiyonu olma gururu yaşadılar. Şengül Karataç10 yaş kategorisinde, Yasmin Racioğlu ise 15 yaş kategorisinde Dünya Şampiyonu olmayı başardılar.
Sporcularımızın yaş kategorileri ve dereceleri ise şu şekilde:
“Şengül Karataç 10 yaş Dünya Şampiyonu, ArenMustafaTantura 10 yaş Dünya üçüncüsü, Su Öz 11 yaş Dünya beşincisi, Ülfet Tomak 13 yaş Dünya sekizincisi, Sevim Yağmur Koç 14 yaş Dünya altıncısı, Nehir Özerkan15 yaşDünya beşincisi, YasminRacioğlu15 yaş Dünya Şampiyonu”
 
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