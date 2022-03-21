CMC’de, Cengiz Topel Open Golf Turnuvası Şampiyonu Dilek Talay

KKTC Golf Federasyonu 2022 Turnuva Programı çerçevesinde sezonun üçüncü turnuvası olan Cengiz Topel Open Golf Turnuvası, 20 Mart Pazar gün CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında gerçekleşti. Geniş bir katılımla güzel bir havada gerçekleşen turnuvanın Şampiyonu 38 Puan ile Dilek Talay oldu. Stableford formatında % 95 Handicap ve 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 37 Puan ile John Atkins alırken, Hasan İlkay da 36 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 18 Puan ile John Alexander Murray elde etti. Turnuvadaki diğer özel ödüllerden En Uzun Vuruş ödülünü Soner Yetkili alırken, Bayrağa En Yakın Vuruş ödülünü de RainerLehmann kazandı. Turnuva sonrası kazananların kupaları Federasyon eski Başkanları Hasan Öztoprak, Hasan Garabli, Filiz Besim ve Soner Yetkili, CMC Golf Kulübü Başkan’ı Engin Portakalcıoğlu ve Federasyon Başkan’ı Hasan Kasapoğluları tarafından takdim edildi.

