Çizenel "Kayıt dışı takımları" sergiledi

Çanakkale Spor Kulübü eski kalecilerinden ressam Emin Çizenel, "Kayıtdışı takımlar" ismi ile sergi açtı.

Özelde Çanakkale Spor Kulübünün olduğu sergide FIFA ve UEFA üyesi olmayan ülkemiz takımları konu edildi.

Yoğun ilgi gören sergiyi, hayatını Çanakkale Spor Kulübüne adayan kulüp eski başkanı Hüseyin Arsal ve arkadaşları da ziyaret ettiler. Hüseyin Arsal sergiyi ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Emin Çizenel benim lise yıllarında Ali Atakan hocamızın önderliğindeki resim gurubumuzdandır. Sergiyi ziyaret ederek o günleri yad ettik.

Çanakkale’yi konuştuk. Çanakkale takımının 1967 kadrosu çok anlamlıydı. Bizim için unutulmaz bir gün oldu.” ifadelerini kullandı.



