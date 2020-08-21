MDP Cumhurbaşkanı Adayı Fuat Türköz Çiner, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunu ziyaret ederken, “KTFF’nin verdiği mücadeleyi örnek alacağım.” açıklamasını yaptı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Cumhurbaşkanı Adayı Fuat Türköz Çiner, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.

KTFF Toplantı Salonu’ndaki ziyarette MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü’nün yanı sıra KTFF Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Akçaba ve Remzi Cengiz de yer aldı.

Çiner: “KTFF’nin verdiği mücadeleyi örnek alacağım”

Ziyarette konuşan Fuat Türköz Çiner, futbolun halkı toparlayıcı bir spor olduğunu ve kendisinin de yaş itibariyle futbolun siyaseti unutturduğu dönemlerden geldiğini kaydetti. Sporun hayatı dolduran bir unsur olduğunu kaydeden Çiner, “Günümüz şartlarında sporcu olmak lüks oldu. Spordan geçim sağlamak zor.”diye konuştu. Çiner enerjik, atik bir şekilde Kıbrıs Türk toplumunun tanıtılmasının gerektiğine vurgu yaparak, KTFF’nin FIFA, UEFA, KOP sürecinde verdiği mücadeleyi örnek alacağını ve bu yönde de ilerleyeceğini kaydetti.

Sertoğlu: “Seçimler gelip geçici. İnsanlar aç, işsiz ve borçludur.”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise ziyaretlerinden ötürü Çiner ve Büsküvütçü’ye teşekkür etti. KTFF’nin toplumun en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu ve adanın her yerinde bir futbol kulübü olduğunu ifade ederek, ada çapında bir yapıyı organize ettiklerini söyledi. KTFF içerisinde her siyasi görüşten kişinin olduğunu ancak ortak fikirlerde futbol için buluştuklarını ifade eden Sertoğlu, “Ancak siyasete baktığımızda iç politikada bu kadar kırılıp dökülürsek dışta hiçbir şey başaramayız. Bizim siyasette önceliğimiz iç barışı sağlamak olmalıdır.”dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gelip geçici olduğuna vurgu yapan Sertoğlu, “Önemli olan mevcut ve sonraki durumdur. İnsanlar açtır, işsizdir, borçludur. Bunlarla ilgilenen ve bunlarla ilgili fikirler yürüten bir hareket olmalıdır.” dedi.

