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Cimnastikteki gururumuz Nida’ya, Türkiye’den milli davet

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KKTC Cimnastik Federasyonu’na bağlı Erbulut Cimnastik Kulübü sporcusu olan Nida Toko’ya, Türkiye Cimnastik Federasyonu’ndan milli davet aldı

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Cimnastikteki gururumuz Nida’ya, Türkiye’den milli davet
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KKTC Cimnastik Federasyonunun başarılı sporcusu Nida Toko’ya, Türkiye Cimnastik Federasyonu’ndan milli davet geldi.

Erbulut Cimnastik Kulübü sporcusu olan Nida Toko’ya, Türkiye Cimnastik Federasyonu’ndan milli davet gelmesiyle ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Bugün ayrı mutlu ve gururluyuz. Başarılı sporcumuz Nida Toko’ya, Türkiye Cimnastik Federasyonu’ndan milli davet geldi.

Nida Toko 24 – 31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Sancaktepe’de düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Kadınlar Küçük – Yıldız – Gençler Gelişim Kampına davet alması bizleri çok mutlu etti. Gelişim kampına Nida Toko ve antrenörümüz Mustafa Erbulut katılacak. Bu başarıda başta sporcumuz Nida Toko’yu olmak üzere Mustafa Erbulut’u, anne – babası Deniz Rahime – Gökhan Toko’yu, tebrik ederim.

Nida’nın gelişimine katkı koyan Aysel Bent Gümüşlü’ye, Özgür Gümüşlü’ye, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü’ye, KKTC Milli Olimpiyat Komitemiz ve başkanı  Dursun Koç’a, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Başkan vekili İsmail Göktekin nezdinde tüm yönetim kuruluna ve destek olan herkese çok teşekkür ederiz.”

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