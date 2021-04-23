Cimnastikte yarışma zamanı

Cimnastik Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakası düzenleyecek

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, cimnastik müsabakası düzenleyecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 24 Nisan Cumartesi günü 16:00 – 18:00 saatleri arasında 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakası düzenleyecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakasına,2014 – 2013 – 2012 doğumlu erkek sporcular katılacaklar. Müsabakalar tüm aletlerde gerçekleştirilecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu,pandemi kuralları nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek müsabakayı seyircisiz yapacak. Kulüpler ise sırayla müsabakaya alınacak.”

