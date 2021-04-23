Cimnastikte yarışma zamanı

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, cimnastik müsabakası düzenleyecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 24 Nisan Cumartesi günü 16:00 – 18:00 saatleri arasında 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakası düzenleyecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakasına,2014 – 2013 – 2012 doğumlu erkek sporcular katılacaklar. Müsabakalar tüm aletlerde gerçekleştirilecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu,pandemi kuralları nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek müsabakayı seyircisiz yapacak. Kulüpler ise sırayla müsabakaya alınacak.”
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