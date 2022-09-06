banner762
banner815
Şengül Törehan Anı Maçı Miracle Değirmenlik’in
Şengül Törehan Anı Maçı Miracle Değirmenlik’in
9 0
Tatlısu Harnup Festivali Perşembe akşamı başlıyor
Tatlısu Harnup Festivali Perşembe akşamı başlıyor
6 0
 
Tatar, Fuat Oktay’ın oğlunun nikâh şahitliğini yaptı
Tatar, Fuat Oktay’ın oğlunun nikâh şahitliğini yaptı
27 0
Sezonun 3. Drag Yarışı 9-10 Eylül tarihlerinde
Sezonun 3. Drag Yarışı 9-10 Eylül tarihlerinde
17 0
20 0
Hamitköy göleti de kurudu
Hamitköy göleti de kurudu
18 0
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
17 0
banner797

Cimnastikte uygulamalı program başladı

banner476

banner825
Cimnastikte uygulamalı program başladı
KKTC Cimnastik Federasyonunun, federasyona yeni antrenörler kazandırmak için açtı 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük kursu devam ederken, teorik sınavların yapıldığı kursta uygulamalı program başladı.
Uygulamalı programın başlamasıyla ilgili olarakCimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, sınavla ilgili açıklamasında şunları söyledi:
“Genişleyen ve büyüyen ailemize yeni takım arkadaşları kazandırmak için çalışmalarımız devam etmektedir.
1.Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük kursumuzun uygulamalı ders programına başlamış bulunmaktayız. Saat gözetmeksizin çalışmaya devam ediyoruz. Şu anki antrenör sayımız 98’dir. 10 gün sonra antrenör sayımız 120 olacak.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.