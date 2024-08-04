banner913
banner932
62. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
62. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
20 0
Polis Akademisi’ne öğrenci kabul edilecek
Polis Akademisi’ne öğrenci kabul edilecek
22 0
 
Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı
Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı
77 0
Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor
Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor
28 0
Kapalı Maraş’ı ziyaretçi sayısı 2 milyona ulaştı
Kapalı Maraş’ı ziyaretçi sayısı 2 milyona ulaştı
34 0
"GKK, özgürlüğe göz dikenlerin karşısında kalkandır"
25 0
Tazegül zirveyi kaptırmadı
Tazegül zirveyi kaptırmadı
25 0
banner1032

Cimnastikte seviye tespit çalışmaları Dilekkaya’da yapıldı

banner1020

Çocukların seviyeleri tespit edildikten sonraki süreçte düzenli olarak yapılacak olan çalışmalar sayesinde çocuklar, hedeflenen noktaya taşınmaya çalışılacak

banner974
Cimnastikte seviye tespit çalışmaları Dilekkaya’da yapıldı
banner971
KKTCCimnastik Federasyonu’nun bölgelerdeki çocukların seviyelerini tespit etmek ve daha da ileriye taşımak için yapmış olduğu çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Dilekkaya köyündeki Değirmenlik Belediyesi Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü’ndeki çocukların seviyeleri tespit edildi. Çocukların seviyeleri tespit edildikten sonraki süreçte düzenli olarak yapılacak olan çalışmalar sayesinde çocuklar, hedeflenen noktaya taşınmaya çalışılacak.
KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan Dilekkaya’da yapılan seviye tespit çalışmalarıyla ilgili şu açıklama yapıldı:
“Dilekkaya köyündeki Değirmenlik Belediyesi Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü’ndeki çocuklarımızın seviyelerini tespit ettik. Tüm çocuklarımızı tebrik eder, başarılar dileriz.
Dilekkaya’daki salonumuz için gerekli tüm desteği veren Değirmenlik Akıncılar Belediye başkanıAli Karavezirler’e, yapılan çalışmalardan ötürü Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü başkanı Sabriye Sakallızade ile tüm yönetim kurulu üyelerine ve antrenörlerimizTürkay Özataile Yurdanur Karavezirlere çok teşekkür ederiz.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.