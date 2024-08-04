Cimnastikte seviye tespit çalışmaları Dilekkaya’da yapıldı

KKTCCimnastik Federasyonu’nun bölgelerdeki çocukların seviyelerini tespit etmek ve daha da ileriye taşımak için yapmış olduğu çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Dilekkaya köyündeki Değirmenlik Belediyesi Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü’ndeki çocukların seviyeleri tespit edildi. Çocukların seviyeleri tespit edildikten sonraki süreçte düzenli olarak yapılacak olan çalışmalar sayesinde çocuklar, hedeflenen noktaya taşınmaya çalışılacak.
KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan Dilekkaya’da yapılan seviye tespit çalışmalarıyla ilgili şu açıklama yapıldı:
“Dilekkaya köyündeki Değirmenlik Belediyesi Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü’ndeki çocuklarımızın seviyelerini tespit ettik. Tüm çocuklarımızı tebrik eder, başarılar dileriz.
Dilekkaya’daki salonumuz için gerekli tüm desteği veren Değirmenlik Akıncılar Belediye başkanıAli Karavezirler’e, yapılan çalışmalardan ötürü Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü başkanı Sabriye Sakallızade ile tüm yönetim kurulu üyelerine ve antrenörlerimizTürkay Özataile Yurdanur Karavezirlere çok teşekkür ederiz.”
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